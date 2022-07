Massa Lombarda, in concerto gli americani Grayson Capps

I Grayson Capps Band tornano in Italia e lo fanno a Massa Lombarda. Giovedì 21 luglio, nell’ambito del Festival Strade Blu, il celebre gruppo folk blues statunitense del frontman Grayson Capps si esibirà in Piazza Matteotti a partire dalle ore 21.

Il biondo gigante dell’Alabama, Grayson Capps, è personaggio unico, figura emblematica e cantastorie sopraffino, autore di quella “A Love Song for Bobby Long” che chiudeva l’omonimo film con John Travolta e Scarlett Johansson. Ormai popolarissimo in Italia, Grayson si esibirà a Massa Lombarda con la band al completo, che vedrà l’amico “nostrano” J. Sintoni alla chitarra elettrica, e una sezione ritmica al femminile con la figlia di Grayson, Sadie Morningstar al basso e Angelica Comandini alla batteria.

Storie di vita vera, selvaggia, tra l’Alabama e New Orleans, e storie divertenti e pittoresche come i personaggi raccontati nelle sue canzoni, in un mix sonoro tra il blues del Delta, il folk rurale e la contaminazione allegorica della Louisiana.

Partito originariamente da Modigliana, piccolo paese sulle colline forlivesi, la rassegna “Strade Blu – Folk e dintorni” si è estesa fra i generi musicali e i centri del forlivese e del ravennate, diversificando i generi e diventando uno dei punti di riferimento imprescindibili per chi segue i percorsi del folk/roots, del blues e del cantautorato contemporaneo angloamericano.

Per info e prenotazioni: info@stradeblu.org

Ufficio Cultura Comune di Massa Lombarda / URP 0545 985890