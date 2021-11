Massa Lombarda, l'atmosfera natalizia si accende con i mercatini dell’artigianato artistico

Al via i mercatini dell’artigianato artistico di Natale a Massa Lombarda che si svolgeranno dal 19 novembre al 17 dicembre 2021. L’iniziativa si terrà ogni venerdì dalle 16.00 alle 20.00 per le vie del centro. Sarà attivo uno stand gastronomico a cura di Avis e Pro Loco.

Durante la giornata di venerdì 17 dicembre alle ore 19.00, inoltre, ci sarà il concerto di Natale del Coro Ettore e Antonio Ricci.

I mercatini sono organizzati dal forum delle Associazioni del Comune di Massa Lombarda con il patrocinio e la collaborazione del Comune.

In aggiunta, per tutti i venerdì dei mercatini, dalle ore 16.30 presso la Sala ex Art Cafè, in via Saffi 6, si svolgeranno i laboratori “Crea e costruisci” per divertirsi con i mattoncini. Ai partecipanti sarà fornito un Kit per costruttore, al costo di € 5.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione (Daniele: 3402320902; Giovanni: 3925194255) ed essere in possesso di Green Pass.