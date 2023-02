Massa Lombarda, per Crossroads sul palco salgono gli “Ana Carla Maza Quartet”

15 euro intero, ridotto 13 (under 25, over 65, soci Combo Jazz Club di Imola, soci Touring Club Italiano).

Mercoledì 8 marzo alle 21 a Massa Lombarda, presso la Sala del Carmine, si terrà il primo dei due concerti in rapida successione dell?edizione 2023 del festival Crossroads, la rassegna musicale jazz più grande dell?Emilia-Romagna. Ad esibirsi sul palco massese saranno gli ?Ana Carla Maza Quartet?.

Crossroads Jazz e Altro in Emilia-Romagna è un festival itinerante che si svolge su tutto il territorio della Regione, ed è una delle maggiori iniziative europee in quest?ambito. La città di Massa Lombarda ospita il festival dal 2005. Nata all?Avana nel 1998, Ana Carla Maza si trova nell?ambiente giusto per coltivare quello che è comunque un talento naturale. Entrambi i genitori sono musicisti e la introducono alla pratica musicale sin dall?età di quattro anni. Inizia poi a suonare il violoncello ad appena otto anni e nel 2012 si trasferisce a Parigi per studiare al Conservatorio. Ormai è chiaro che con Ana Carla le vicende musicali corrono velocemente: nel 2016 pubblica il primo disco da leader, Solo Acoustic Concert, sul quale interpreta le tradizioni musicali della sua infanzia, dalla bossa nova brasiliana all?habanera cubana. Arriva poi La Flor (2020), con i suoi ritmi latini, brani pop, armonie jazz e tecnica classica. Il più recente album Bahia (2022), che porterà sul palco massese, è un omaggio all?Avana Vecchia, quartiere dove Ana Carla è nata e cresciuta respirandone la pluralità degli influssi musicali, colti e popolari, tipicamente cubani e cosmopoliti. Ne scaturisce un?alchimia di jazz, musica classica, ritmi cubani e latinoamericani (tango, huayno, son, bossa nova, samba). L?artista cubana sarà accompagnata da Norman Peplow al pianoforte, da Marc Ayza alla batteria e da Luis Guerra alle percussioni.

Il secondo appuntamento massese del festival sarà venerdì 24 marzo con i LICAONES feat. Bearzatti, Ottolini, Marchioni, Mappa.

L? assessore alla Cultura di Massa Lombarda, Elisa Fiori dichiara: ?Crossroads è una realtà oramai consolidata a livello regionale, un punto di riferimento culturale, un appuntamento irrinunciabile per tantissimi appassionati di musica jazz e non solo. Per noi è un vero piacere poter accogliere nuovamente questo festival alla Sala del Carmine, due serate d?eccellenza, una delle quali, l?8 marzo, dedicata al mondo femminile?.

BIGLIETTI

Il costo del biglietto è di 15 euro intero, ridotto 13 (under 25, over 65, soci Combo Jazz Club di Imola, soci Touring Club Italiano).

Le prevendite sono acquistabili online al seguente link www.diyticket.it e www.crossroads-it.org

La biglietteria serale aprirà il giorno stesso dell'evento alle 19.30 alla Sala del Carmine telefono 338.2273423

Per ulteriori info e prenotazioni contattare Jazz Network, tel. 0544-405666 (lun-ven ore 9-13) oppure info@jazznetwork.it.