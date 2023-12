Massa Lombarda, prosegue la rassegna "Una massa di risate". I prossimi appuntamenti

Dopo il successo della prima serata con Leonardo Manera che ha portato sul palco “Homo Modernus”, torna la rassegna teatrale “Una Massa di Risate”. Sabato 16 dicembre alle ore 21 la celebre comica Maria Pia Timo si esibirà, davanti ad una Sala del Carmine di Massa Lombarda già sold out, con lo spettacolo dal titolo "Sol di Soldi. Vademecum per ridere laddove ci sarebbe da piangere".



“Soldi! Oggi si parla sol di soldi…” è uno spettacolo comico sull'ultimo vero argomento tabù, che tocca tutti in maniera trasversale: il denaro e il nostro rapporto con esso, dalla quotidianità spicciola a come condiziona la nostra vita. Uno spettacolo esilarante e coinvolgente, scritto con la consulenza di una banking trainer, per ridere di un intero mondo finanziario in cui non capiamo nulla o quasi e ci affidiamo ad altri, ma sempre ignari, tenendo le dita di una mano incrociate e l'altra a cercare scongiuri sotto la cintola. Uno spettacolo che non vuole insegnare niente o quasi, ma che fruga nella nostra ignoranza e scopre il lato comico, a tratti tragi-comico, della nostra epoca.



Oggi, Maria Pia Timo continua a essere una presenza attiva e apprezzata nel panorama artistico italiano, sia al cinema che in televisione e a teatro, dove ha iniziato la sua carriera distinguendosi per la sua poliedricità. La prima apparizione televisiva di Maria Pia risale al 2002 nel programma comico "Bull Dozer" trasmesso su Rai 2, per poi partecipare a numerosi altri programmi televisivi: Tintoria (Rai3), Pirati (Rai2) e soprattutto Quelli Che Il Calcio. Debutta a Zelig off 2012 e Zelig Circus 2013 su Canale 5 e a Colorado su Italia1 nel 2018. Contemporaneamente la sua passione per la cucina la rende protagonista di alcuni programmi televisivi a tema gastronomico come Vespa Teresa in onda su Sky.



La rassegna organizzata dal Comune di Massa Lombarda ha riscosso un grande successo anche in termini di abbonamenti che sono raddoppiati rispetto alla stagione 2022-23. Nel nuovo anno “Una massa di Risate” proseguirà con: Andrea Di Marco (sabato 6 gennaio), Claudio Lauretta (sabato 24 febbraio), Marco Marzocca (sabato 16 marzo).