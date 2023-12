Massa Lombarda, uno spettacolo itinerante per i mercatini di Natale

Come tutti i venerdì fino alla fine dell’anno, anche il 15 dicembre si terranno i Mercatini di Natale e dell’artigianato artistico dalle 16 alle 20. In Piazza Matteotti e per le vie del centro sarà la volta del mimo clown, che dalle ore 16.30 si esibirà in uno spettacolo itinerante organizzato dal Comune di Massa Lombarda dal titolo “Un Natale quasi perfetto”.

Il protagonista dello spettacolo itinerante di clownerie e magia comica “Un Natale quasi perfetto” è Gugu, il piccolo aiutante di Babbo Natale che percorrerà le vie di Massa Lombarda a bordo del suo slittino carico di regali e sorprese. Un curioso e divertente contenuto di gag comiche, scherzi, magie e quando trova un slargo, si ferma. Una figura simpatica e sensibile, che rende quel grande momento del Natale unico e magico per grandi e piccini.

Le associazioni che collaborano con l’Amministrazione Comunale per la realizzazione dei mercatini sono: InMassa, Pro Loco, Avis, IOR, Insieme per Massa 2000, Pargher, Caritas, Protezione Civile, Ciclistica Massese, Coro Ettore e Antonio Ricci, ANPI, Ciclistica Minipan, Gruppo Alpini, La Stella, I Ragazzi di Via Angiolina.