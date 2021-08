Prodotti tipici e degustazioni alla Festa del Buco Incavato

Si celebra una delle eccellenze del territorio: la pesca di Massa Lombarda. Venerdì 27 e sabato 28 agosto in piazza Matteotti giunge la decima edizione della Festa del Buco Incavato. La festa rimarca l’impegno a valorizzare il progetto di recupero delle tradizioni contadine e di salvaguardia delle piccole produzioni di eccellenza gastronomica, progetto che nell’anno passato ha ottenuto ulteriore riconoscimento grazie all’attivazione del Presidio Slow Food.

Venerdì 27 dalle 20 in piazza spazio alle bancarelle dall’Associazione Il Lavoro Dei Contadini, con i prodotti tipici, le creazioni artigianali, le degustazioni gratuite. Alle 21 ci sarà lo spettacolo “Sotto il segno di Venere: l’Azdora, una serata dedicata alla donna”, condotta da Carla Fabbri per l’ Associazione Istituto Friedrich Schürr. Alle testimonianze di donne romagnole si alterna la musica di Vittorio Bonetti.

Sabato 28 la festa parte alle 10 in biblioteca con i laboratori di Slow Food Godo e Bassa Romagna dedicati alla pesca per bambini dai 3 ai 9 anni (per prenotazioni 0545 985812 - Biblioteca@comune.massalombarda.ra.it). Dalle ore 19.30, al ristorante Opera e Sapori, si tiene “La pesca nel piatto”, una cena a tema con proposte culinarie con protagonista la pesca (prenotazione obbligatoria entro il 26 agosto sul sito di Slow Food Godo). Costo della serata: 48 euro per i Soci Slow Food, 52 euro per i non soci e amici.