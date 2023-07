Massimo Mercelli guida un quartetto di flauto e archi sulle note di Mozart

Lunedì 17 luglio, all’interno della Rocca Sforzesca di Bagnara di Romagna alle ore 21.00, Massimo Mercelli, flautista di fama nionchè fondatore e direttore artistico di ERF, si esibirà insieme a Lodovico Pallavicini al violino, Leonardo Taio alla viola e Enrico Mignani al violoncello nel concerto “Quartetti per flauto e archi di Mozart” – previsto nell’ambito del progetto “Boarding Pass Plus” (partner di ERF), un’iniziativa volta a coltivare e affinare il talento di giovani musicisti attraverso un periodo di formazione con rinomati Maestri e concertisti: esperienza che culmina con un’esecuzione in concerto, come quella offerta in questa occasione.

Alle 19:30 è prevista una visita guidata al Museo Pietro Mascagni. Per prenotazioni rivolgersi a ERF al numero 0542 25747. In caso di maltempo: Auditorium Parrocchiale, via Camangi. Biglietti: 5 euro – Gratuità fino a 10 anni.