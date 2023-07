Vibrazioni jazz in pista con la musica di Jimmy Sax

Vibrazioni jazz sulla pista del Matilda di Marina di Ravenna. Venerdì 7 luglio arriva Jimmy Sax, un musicista e saxofonista straordinario che ha guadagnato grande notorietà per il suo talento unico e le sue emozionanti performance dal vivo. Nato il 15 marzo 1985 a Parigi, Jimmy Sax ha dimostrato una passione per la musica fin dall’età di 7 anni. La svolta nella carriera di Jimmy è arrivata quando i suoi video di performance dal vivo sono diventati virali sui social media. Le sue interpretazioni coinvolgenti, in cui mescola abilmente il jazz, la musica house e il pop, hanno catturato l'attenzione delle persone in tutto il mondo. Ingresso con consumazione entro le 00:45: 20 euro uomo, 12 euro donna. Info e tavoli al 333 833 7118.