Dal Codice di Hammurabi alla ghigliottina: come è cambiata nei secoli la pena di morte?

Matteo Rubboli, ravennate fondatore ed editore di Vanilla Magazine, presenta il 12 Aprile alle 18 alla libreria Feltrinelli di via Diaz il suo libro "L'Ultima Ora - La storia dell'uomo attraverso la pena di morte", con il Professor Matteo Zaccarini dell'università di Bologna e l'attore Matteo Dalmonte della compagnia Siamoseri.

Com’è cambiata la società al susseguirsi di vari metodi di tortura e morte? E come l’uomo, al tempo stesso vittima e carnefice, ha cambiato la percezione di se stesso? Dai suoi albori a oggi, la storia dell’umanità ha trovato tra i suoi snodi evolutivi la visione della morte. Non solo come fine della vita o come porta per una dimensione ultraterrena, ma anche come accezione in cui gli uomini la infliggono come pena agli altri.

Dal Codice di Hammurabi ai terrori della ghigliottina francese passando per i sacrifici umani Aztechi e per la legge del taglione, in ogni epoca il concetto dell’esecuzione è stato un termometro e una mappa della civiltà in continuo cambiamento. Ne seguiamo gli sviluppi, da un punto di vista assolutamente inedito, nell’opera di Matteo Rubboli, editore di Vanilla Magazine, che in questo volume traccia col sangue l’evoluzione dell’essere umano e del diritto, così come lo conosciamo oggi, attraverso la pena capitale nella storia.