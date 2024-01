Grandi e piccoli oggetti realizzati nei minimi dettagli con i Lego: apre la mostra "Mattoncini in vetrina"

Valorizzare il collezionismo e la cultura artistica. Rientra in questo contesto l'iniziativa proposta dalla Cassa di Ravenna che presenta nello spazio del private banking di Piazza del Popolo, n.30, fino al 23 gennaio prossimo, una nuova mostra dal titolo: “Il Lego: Mattoncini in vetrina”, in collaborazione con il gruppo RomagnaLUG.

Si tratta di un’esposizione di oggetti interamente realizzati con i famosi mattoncini in plastica della Lego e meticolosamente curati nei dettagli. Queste costruzioni, che possono talvolta raggiungere anche dimensioni notevoli, richiedono non solo tanta pazienza, ma anche perizia e precisione.

RomagnaLUG è un’associazione di amici romagnoli che coltivano lo stesso hobby, le costruzioni con i Lego abbinate a un forte radicamento territoriale. Il logo stesso dell’associazione, costituito da una caveja sormontata da un mattoncino giallo della Lego, richiama da un lato le origini romagnole del gruppo, essendo la caveja il simbolo per eccellenza della Romagna contadina e dall’altra la passione che li unisce per questo tipo di costruzioni.

La mostra è collegata anche alla rassegna Mattoncini in Darsena 2024 in corso sabato 13 dalle 14 alle 19.30 e domenica 14 dalle 9.30 alle 19.