Dall'antica Roma a Star Wars: tante fantastiche creazioni a "Mattoncini lungo il Senio"

Romagna Lugo, il Lego Users Group della Romagna, organizza l'appuntamento “Mattoncini lungo il Senio” insieme alla Pro Loco di Alfonsine, esposizione di collezioni e opere originali realizzate con i mattoncini Lego, al Centro Sportivo “Bendazzi”, con entrata da Via degli Orti e via A. Costa ad Alfonsine.

L'evento sarà aperto al pubblico: sabato 21 maggio dalle 14 alle 20 e domenica 22 maggio, dalle 9 alle 19. L’allestimento della mostra è curato da RomagnaLUG. I diorami, le MOC (creazioni personali) e le opere esposte sono tutte progettate e realizzate dai membri del gruppo.L’ingresso alla mostra è ad offerta libera ed è adatta per tutte le età. All’interno della mostra l’uso della mascherina è obbligatorio.



L’area espositiva si svillupperà nella tensostruttura all’interno del Centro Sportivo, e qui i visitatori potranno ammirare le più svariate creazioni realizzate con migliaia di mattoncini LEGO, appartenenti a differenti tematiche e capaci di stupire ed incuriosire grandi e piccini. Solo per citare alcune delle opere esposte, troveranno spazio, oltre al diorama City comunitario che si compone di edifici e treni in movimento, anche alcune creazioni a tema Harry Potter, con ambientazioni tratte dalle storie del famoso mago. Altre opere esposte saranno un diorama a tema artico, i Brickheadz, un’ambientazione a tema Jurassic World, le avventure fantastiche dei protagonisti della Saga di Star Wars e rappresentazione dell’età Greco/Romana. Non mancheranno poi i mosaici di rappresentazioni iconiche della nostra cultura, e molte altre sorprese.