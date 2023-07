Maximiliano Cimatti e il suo monologo "Marina per sempre"

Mercoledì 2 agosto, ore 21, presso il Bagno Luana Beach di Marina di Ravenna, prosegue la rassegna Capit Incontra 2023, che avrà come ospite lo scrittore e narratore Maximiliano Cimatti con il suo monologo Marina per sempre. Cimatti, nativo di Marina di Ravenna, paese in cui ha vissuto fino all’età di quindici anni, racconterà una storia fatta di luoghi, fatti e personaggi che si sono persi nelle pieghe di un mondo ormai scomparso.

Si ascolterà del celebre delitto, rimasto impunito, della giovane Maria Novelli, datato 1905, un evento che sconvolse la comunità dell’epoca e che ci insegna quanto siano presenti, ancora oggi, stereotipi e pregiudizi di natura sessista. Buona parte del viaggio sarà dedicata alla Marina dei primi decenni del ‘900 e per l'occasione la guida virtualei un personaggio che in tanti ricordano ancora: Clodio Scagnardi, il ‘matto del paese’, che poi si scoprirà essere stato un vero poeta. Sarà lui, Clodio, interpretato da Cimatti, a raccontare la sua vita, i suoi pensieri, il suo amore per la bicicletta, a leggere alcuni brani tratti dalle sue poesie e a condurre il pubblico alla ricerca della Marina scomparsa, come un Cicerone un po’ strampalato. Si rivivrà la mitica Strada D’Alaggio, la vecchia strada che costeggiava il Candiano e collegava Ravenna a Marina, definita una delle strade più belle d’Italia. In sella alla sua bicicletta mostrerà i vecchi staggi e le spiagge di una volta, facendo riflettere sulla vita sacrificata per ‘viver da signori’, di Deserto Rosso, il film di Antonioni girato tra le ciminiere della Sarom e leggerà alcuni estratti dei suoi esimi colleghi come Olindo Guerrini e il grande Eugenio Montale, che ambientò a Marina una delle sue poesie più belle: Dora Markus, a cui la piazza centrale del paese è dedicata.



A fine serata, Cimatti tornerà nei suoi panni per raccontare la sua Marina, quella degli anni '70 e '80, quando ancora si giocava a pallone per strada, si facevano le feste del Mare, si ballava la domenica pomeriggio e si abbassavano le reti da pallavolo in spiaggia per inventare i racchettoni. Era il tempo della comunità, del dottore che veniva a visitarti a casa e dei ‘matti di paese’ che giravano spensierati in bicicletta, quelli che poi ti chiedi, oggi, se non siano stati loro, alla fine, ad averla capita.