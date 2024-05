Da YouTube al grande schermo: i "Me contro te" protagonisti al cinema a Faenza

Dopo il successo online fanno il salto sul grande schermo Luigi Calogna e Sofia Scalia, gli youtuber conosciuti come Luì e Sofì, che portano il loro format "Me contro te" al cinema. A Faenza la proiezione si terrà al Cinedream, con i due protagonisti che saluteranno il pubblico in sala. Appuntamento alle 10. È possibile acquistare i biglietti in prevendita sul sito www.cinedream.it, sulla app del cinedream oppure direttamente in biglietteria.

Me Contro Te Il Film - Operazione Spie, film diretto da Gianluca Leuzzi, vede il duo "Me Contro" Te alle prese questa volta con una grande minaccia, che disturba l'equilibrio del nostro pianeta: l'Alleanza dei Malvagi. Il Signor S., Perfidia, Viperiana e Serpe si sono riuniti e hanno soggiogato il mondo intero, convincendo tutti che Luì e Sofì (Luigi Calagna e Sofia Scalia) siano dei cattivissimi criminali.

Non solo, come se questo non fosse già di per sé terribile, l'Alleanza dei Malvagi ha convinto l'umanità che sono loro i buoni, nonché gli unici a poter salvare il mondo dalla crudele cattiveria dei Me Contro Te.