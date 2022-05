Mecozzi, Verdini e Mencarini: un trio di architetti per rintracciare l'equilibrio fra arte, uomo e ambiente

Sabato 28 maggio, alle 18.00, penultimo appuntamento con la rassegna I Sabati da Scattisparsi, curata da Ivano Mazzani. Sotto i portici della libreria Scattisparsi, nel quartiere Sant'Agata di Ravenna, si parlerà con gli architetti Giovanni Mecozzi, Cecilia Verdini e Vittoria Mencarini, che vivono e lavorano a Ravenna, del complesso rapporto fra architettura, uomo e ambiente. L'incontro, come sempre, è a ingresso libero.

L'architettura, da sempre, è arte e tecnica fondata dall'uomo per l'uomo. E’ nata e cresciuta in un rapporto di forte simbiosi con l’ambiente naturale sia in termini di materiali utilizzati sia di inserimento nel contesto. Questo rapporto, nel tempo ma in particolar modo nell’ultimo secolo, è andato via via scemando. Da questo allontanamento nasce altresì un’attenzione sempre maggiore nel riportare la natura al centro del progetto. Nell’architettura del paesaggio, il protagonista è ancora l’uomo, che la accoglie e la modella, per ritrovare in essa armonia e benessere. La natura c’è, ma è ospite, seppur sia gradita, ricercata e voluta. C’è poi un altro tipo di architettura, che possiamo definire ambientale, ove lo scenario si ribalta e il protagonista diventa la natura stessa. E’ lei, in questo caso, che ci accoglie all’interno di un nuovo percorso progettuale nel quale le politiche amministrative, e noi uomini, dobbiamo ancora imparare ad essere ospitati.