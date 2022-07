Meganoidi al Peter Pan di Marina di Ravenna

Continua la magica estate del Peter Pan di Marina di Ravenna e le serate all'insegna della grande musica grazie all'ottava edizione della rassegna "Peter Pan 3 D". Mercoledì 27 luglio sarà ospite una band storica che celebra quest'anno i 25 anni di attività con un lungo tour estivo. Da Genova, sul palco del Peter e nel salotto di Luigi Bertaccini, curatore della rassegna, arrivano infatti i Meganoidi.

Dal travolgente ska degli esordi al post rock alla canzone di impegno sociale al groove del funk la band, che prende il nome da un noto anime giapponese, ha sempre cercato e trovato nuove strade per restare fedele a se stessa.

Sulla spiaggia 36 di Marina di Ravenna in particolare presenteranno dal vivo il loro album del 2020 "Mescla", ultimo di una lunga serie. Come sempre la serata prenderà il via alle 20 con con La Radio in spiaggia a cura di Melody Box, per l'occasione conduce Matteo Cali Calisesi. Dalle 22 lo spettacolo. Ingresso libero, ma è consigliata la prenotazione di tavoli e sedute. Per chi lo desidera è possibile cenare in spiaggia.



La rassegna proseguirà poi con la collaborazione con l'Underfest, festival di hip-hop e underground.



Il calendario dei prossimi appuntamenti:



03/08 MUBURUTU IN “LETTERATURARAP” IN COLL. CON UNDER FEST

10/08 SHORTY IN DUO IN COLL. CON UNDER FEST

23/08 SARA JANE GHIOTTI CANTA PIERO CIAMPI.