Mei 2020: in radio torna il grande live di Piero Pelù

Torna in onda Ticket to Ride, la trasmissione di Rai Radio Live che, in collaborazione con il Mei di Faenza propone i migliori live di musica indipendente ed emergente.

Mercoledì 4 novembre alle ore 11 la trasmissione radiofonica giunge alla quarta puntata riproponendo il concerto di Piero Pelù dal vivo dal palco indipendente di Faenza lo scorso sabato 3 ottobre alla venticinquesima edizione del Mei.

La puntata sarà in replica alle ore 18 dello stesso giorno. Ci sarà la possibilità di riascoltare il live anche alle 21 di sabato e alle 21 di domenica. Il link della puntata: https://www.raiplayradio.it/programmi/tickettoride/