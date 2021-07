Il Mei 2021 nel segno di Rino Gaetano: tornano la fiera del disco e il contest “La musica è lavoro”

Le piazze di Faenza si preparano a ospitare i grandi nomi della musica dall'1 al 3 ottobre con la nuova edizione del Mei - Meeting delle Etichette Indipendenti. Giunto al suo 26esimo anno, il Mei 2020 +1 si presenta con concerti, forum, convegni, fiere e mostre nei principali palchi faentini, aggiungendo contenuti Extra Mei online con dirette streaming e contenuti esclusivi in streaming sul sito e sulle pagine social ufficiali della manifestazione.

Le anticipazioni del programma

L'edizione 2021 sarà dedicata a Rino Gaetano, il primo artista italiano indipendente ante-litteram, scomparso 40 anni fa. Venerdì 1 ottobre aprirà il Mei lo spettacolo “40 anni senza Rino” al Teatro Masini di Faenza, una serata di musica e grandi ospiti con il live della Rino Gaetano Band saliranno sul palco come ospiti Pierdavide Carone e Diana Tejera (musicista da sempre legata al Rino Gaetano Day), mentre in apertura di serata ci sarà l’Isola Tobia Label del circuito AudioCoop, che insieme al cantautore e produttore Carlo Mercadante, presenterà la compilation realizzata quest’anno dedicata a Rino Gaetano. Sarà premiato Alessandro Gaetano (leader della Rino Gaetano Band e nipote di Rino) da sempre attivo a tenere viva la memoria del grande cantautore.

Sabato 2 e domenica 3 ottobre si terrà al Palazzo Delle Esposizioni di Faenza (Corso Mazzini, 92) la terza edizione della “Fiera del Disco di Faenza”. Due giorni di incontri con i protagonisti del mondo musicale di ieri e di oggi, presentazioni e esposizioni di dischi in vinile, cd, poster, riviste, strumenti musicali, libri, fumetti, figurine e tanto altro, provenienti da tutt’Italia per collezionisti, appassionati e amanti della musica.

Nella serata di sabato si esibirà anche il vincitore del Meeting Music Contest “Il coraggio di dire io”, concorso in corso di svolgimento. Inoltre parte la settima edizione de “La musica è lavoro”, il premio musicale dedicato alla memoria del sindacalista Luigi Miserocchi. I brani dovranno essere inviati in formato MP3 con bio e foto dell artista a: radioflyweb@gmail.com entro il 1° settembre. Le canzoni verranno selezionate dalla redazione di Radio Flyweb, Mei e Cisl e il concorso premierà (con esibizione live e promozione sui canali della radio e del Mei) il brano che meglio rappresenta il momento sociale e lavorativo che stiamo vivendo.

Torna anche il “Forum del Giornalismo Musicale”, giunto alla sesta edizione, in programma il 2 e 3 ottobre a Faenza, nell’ambito del Mei. Il Forum, diretto da Enrico Deregibus, riunisce giornalisti e critici di diversa provenienza ed età, che una volta all’anno si ritrovano per confrontarsi fra loro e con altre figure del mondo musicale. Gli appuntamenti sono previsti nella sala del consiglio comunale di Faenza. Fra quelli già confermati per la prima giornata c’è l’assemblea dell’AGIMP, l’Associazione dei Giornalisti e critici Italiani di Musica legata ai linguaggi Popolari, nata da un'idea lanciata nel 2016 durante il Forum (per informazioni: associazioneagimp@gmail.com). A seguire la presentazione di RadUni, il network che riunisce le molte college radio italiane, con Enrico Schleifer, responsabile musicale del network. In programma inoltre le premiazioni della “Targa Mei Musicletter”, il premio nazionale per il giornalismo musicale sul web. Il riconoscimento – ideato e organizzato da Luca D’Ambrosio (Musicletter.it) con la collaborazione del patron del MEI Giordano Sangiorgi – come sempre sarà assegnato al “Miglior sito collettivo” e al “Miglior blog personale” e ad altri settori di informazione musicale e culturale dell’anno. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.