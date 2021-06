Mei 2021: sul palco degli indipendenti anche Amerigo Verardi e Cmq Martina

Faenza torna a essere capitale della musica dall'1 al 3 ottobre con il Mei - Meeting degli Indipendenti 2021. Anche quest’anno il Mei trasformerà Faenza per tre giorni in una vera e propria città della musica con concerti, presentazioni musicali e letterarie, convegni e mostre, affiancati da una parte espositiva rivolta agli operatori della filiera musicale con l’obiettivo di sostenere la crescita e la diffusione di una cultura musicale indie ed emergente. Verranno premiate le migliori realtà indie italiane e saranno presenti i vincitori di oltre 100 festival e contest per emergenti provenienti da tutta la Penisola.

E dopo l'annuncio della partecipazione de La Rappresentante di Lista, che sarà premiata con il Premio Speciale Nilla Pizzi come miglior artista indipendente a Sanremo 2021, e Lorenzo Kruger, che presenterà il suo nuovo album e sarà premiato come Miglior Artista Romagnolo 2021, sia aggiungono anche i nomi di Amerigo Verardi che riceverà il Pimi (premio al miglior artista indipendente dell’anno) e Martina Sironi in arte cmqmartina, una delle nuove leve della musica indipendente che vince il Premio Giovani Mei 2021 e sarà premiata sabato 2 ottobre dal giornalista Riccardo De Stefano.

Spazio importante di questa edizione sono anche i contest, a cominciare dal Meeting Music Contest “Il coraggio di dire Io”, con il Mei che selezionerà i semifinalisti che si esibiranno sui palchi della Fiera di Rimini tra il 20 e il 23 agosto. Inoltre nasce RiarrangiaRiz, un concorso pensato per riscoprire la musica e la straordinaria creatività del grande Riz Ortolani. Aperto infine anche il concorso “Io Mozart… e tu?”, il contest alla ricerca del nuovo Mozart indipendente e per dare spazio a nuove composizioni classiche contemporanee per qualsiasi formazione musicale.