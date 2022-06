Il Mei festeggia i suoi 25 anni con Ditonellapiaga, Filippo Graziani e Valerio Lundini

Il 30 settembre, l’1 e il 2 ottobre nelle piazze centrali di Faenza giunge la nuova edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, manifestazione nata nel 1995 come Festival delle Autoproduzioni e diventata MEI nel 1997. Quella del 2022 è dunque un'edizione importante per il Meeting faentino che compie 25 anni e festeggia con tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre, più un quarto giorno (il 3 ottobre) dedicato ai dj.

"Il MEI arriva al suo 25° anno di attività, confermando il suo ruolo di piattaforma di scouting, legata all’innovazione della nuova musica italiana. Un ruolo del quale oggi c’è ancora più bisogno in un momento in cui il mainstream commerciale sta conquistando ogni spazio di palinsesto mediatico, mentre i brani nati da piccole realtà musicali diverse faticano a trovare spazi nei nuovi modelli di distribuzione digitale, appiattiti su pochissimi generi sempre uguali – afferma il patron del Meeting, Giordano Sangiorgi – Una funzione, quindi, quella di una nuova piattaforma di musica indipendente emergente italiana ancora più importante oggi, dopo aver raggiunto in 25 anni una serie di obiettivi che hanno permesso da subito di sdoganare sul mercato la musica indipendente e di renderla di serie A".

L'omaggio a Ivan Graziani e gli ospiti

L’edizione di quest’anno è dedicata a Ivan Graziani, scomparso proprio 25 anni fa. L’1 ottobre il MEI ospiterà un omaggio al cantautore abruzzese realizzato dalla band guidata dal figlio, Filippo Graziani. Inoltre, il MEI dedicherà una speciale figurina per omaggiare Graziani, prodotta da Figurine Forever. Le sorprese però non finiscono qui. Infatti sono stati resi noti i primi nomi che prenderanno parte al MEI 2022: oltre a Filippo Graziani, anche il comico Valerio Lundini, la cantante Ditonellapiaga, C’mon Tigre, Luca Madonia, Roberta Giallo, Ernesto Assante, iRio, Pierpaolo Capovilla e Doro Gjat.

I premi

Come sempre il Meeting assegnerà vari premi agli artisti che si sono distinti per la loro attività. Saranno infatti consegnate: la Targa MEI – PIMI 2022 (premio al miglior artista indipendente dell’anno) ai C’Mon Tigre, la Targa Mei – Exitwell (Migliore artista dell'anno) a Ditonellapiaga, la Targa Mei – Premio Speciale Mei 25 a Valerio Lundini, Targa Mei – Premio alla Carriera a Luca Madonia, Premio Hip Hop Mei a Doro Gjat per il nuovo progetto discografico “Mondonuovo”, Premio alla Carriera artista Regione Emilia-romagna 2022 a Irio.

Primi dettagli sul programma

L’edizione del 2022 vedrà il ritorno del Palco Giovani, dal quale negli scorsi anni sono emersi tanti giovani artisti. Anche quest’anno non mancheranno i contest: il MEI Superstage per nuovi talenti, il concorso realizzato da Ticket to Ride di Rai Radio Live che premierà il miglior live, il Meeting Music Contest dedicato alla nuova canzone d’autore, l’Onda Rosa Indipendente per la parità di genere e tanti altri contest che porteranno centinaia di giovani alle fasi finali del MEI25 di Faenza.

La nuova edizione del Mei si aprirà ufficialmente alla Galleria della Molinella di Faenza sabato 24 settembre, con la mostra “Crepax a 33 giri”, dedicata a Guido Crepax, il primo copertinista italiano di vinili, e curata dall’Archivio Crepax insieme ai tre figli dell’artista, Antonio, Caterina e Giacomo. In esposizione esclusivi disegni originali, che comprendono alcune copertine, una serie di ritratti inediti di maestri del jazz e una piccola selezione di tavole a fumetti dedicate al jazz e al mondo della musica, oltre a una selezione di circa sessanta copertine presenti nel volume e alcuni spartiti musicali originali. L’idea e il titolo della mostra prendono spunto dal libro "Crepax a 33 giri" (Vololibero edizioni), una raccolta delle copertine di dischi disegnate da Crepax all'inizio della sua carriera.

Nei tre giorni, inoltre, tra Piazza del Popolo, Piazza delle Erbe, Piazza del Duomo e Piazza della Molinella a Faenza, si terranno la nuova edizione della “Fiera Del Disco E Del Vinile E Degli Strumenti Musicali Di Faenza”, sostenuta da Music Day Roma e Cafim per gli strumenti musicali e tanti alti partner, l’esposizione di libri, figurine e fumetti a cura di Interno 4 e Figurine Forever e la nuova mostra del Vintage a cura di Serena Vintage e di Campagna Amica, promossa da Coldiretti a Km. Zero.

Tre giorni di incontri con i protagonisti del mondo musicale di ieri e di oggi, presentazioni di libri e esposizioni di dischi in vinile, cd, musicassette, poster, riviste, strumenti musicali, libri, fumetti, figurine e tanto altro, provenienti da tutt’Italia per collezionisti, appassionati e amanti della musica. Tra i primi appuntamenti in programma, il Forum del Giornalismo Musicale a cura di Enrico Deregibus, che si terrà il pomeriggio dell’1 ottobre e la mattina del 2 ottobre, dedicato al giornalista Michele Manzotti, prematuramente scomparso.