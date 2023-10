Tanto pubblico al Mei: "Un’edizione speciale dopo l'alluvione"

Si è conclusa con successo di pubblico l’edizione del 2023 del MEI – Meeting Etichette Indipendenti, la rassegna della musica indipendente italiana che ha animato le giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ottobre, trasformando Faenza in una vera e propria città della musica con concerti, forum, convegni, fiere e mostre con l’obiettivo di valorizzare il territorio e gli artisti locali. Un'edizione che sarà ricordata nella storia di Faenza per l'enorme afflusso di visitatori, confermandosi come una delle principali attrazioni turistiche della città, e per aver portato artisti di spicco come Elisa e Dolcenera nei luoghi colpiti dall'alluvione, unendo artisti locali in un evento emozionante che ha combinato solidarietà e commozione, che rimarrà indelebile nei cuori degli abitanti di Faenza.

"StraMei contro l’Alluvione, l’edizione speciale del MEI, ha confermato il suo successo con un enorme afflusso di pubblico da tutta Italia superiore ad ogni edizione. Questa edizione ha rimarcato la sua importanza come un evento centrale per scoprire nuovi talenti musicali, offrendo spazi dedicati a giovani artisti e band emergenti. Questi giovani talenti sono stati seguiti da un grande numero di spettatori e hanno presentato proposte musicali di alta qualità, molte delle quali sconosciute al grande pubblico – afferma il patron della manifestazione Giordano Sangiorgi – Ora il MEI attende il sostegno e il riconoscimento dalle istituzioni locali, regionali e nazionali, dopo aver affrontato sfide significative per la realizzazione di questa edizione di successo".

Tanti gli artisti che son stati premiati e si sono esibiti al Mei: il Premio Arte Tamburini a Roberta Cappelletti, con la sua orchestra, per i suoi 30 anni di carriera e al trio al femminile delle Emisurela, giovane formazione di liscio faentino formato dalle sorelle Anna e Angela De Leo. A Nicolò Quercia, il premio “Il Liscio nella Rete” promosso dal Mei per aver portato la Filuzzi tra i giovani. Il Premio alla Carriera ad Elisa, Savana Funk vincitori del Premio Migliori Artisti Emergenti, i Nobraino (Premio alla Carriera), Lucio Corsi vincitore della Targa MEI Migliore Artista Indipendente dell’anno, Dolcenera (Premio Onda Rosa Indipendente per i 20 anni di carriera), Statuto e Gang (Premio per i 40 anni di carriera), a Manuel Agnelli il Premio Stramei, ai Sensoria la Targa Mei alla Carriera, Giovanni Bertoni (Premio Solidarietà) per il suo impegno sociale e di volontariato presso l'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. L’edizione 2023 del MEI ha omaggiato il cantautore faentino Rodolfo per i 40 anni del suo pezzo “La Fenice”, scritto con Riccardo Cocciante e vincitore del premio della critica al Festival di Sanremo 1984.