Mei 2023: a Faenza torna anche la Fiera del Disco. Tra gli ospiti il chitarrista Maurizio Solieri

Dal 6 all'8 ottobre nelle piazze centrali di Faenza si terrà la nuova edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti. Per l'edizione 2023, il 7 e 8 ottobre al Palazzo del Podestà si terrò la Fiera del Disco di Faenza. Un evento in collaborazione con il Music Day Roma, dedicato al collezionismo musicale, che riunisce espositori provenienti da tutta Italia e offre una vasta selezione di dischi di musica italiana, rock, progressive, metal, punk, psichedelica, folk, funky, soul, disco dance, hip-hop, jazz, classica, cantautorato e molto altro. Sono previsti incontri con i protagonisti del mondo musicale di ieri e di oggi, presentazioni di dischi, libri, dibattiti su temi musicali e una sezione dedicata esclusivamente alle etichette indipendenti.

Tra gli ospiti della Fiera ci sarà Maurizio Solieri, storico ex chitarrista di Vasco Rossi, che presenta il suo disco “Resurrection”, (disponibile in cd e vinile), che si avvale della collaborazione del figlio di Maurizio, Eric Solieri alla batteria e di altri musicisti come Michele Luppi e Lorenzo Campani. Spazio poi anche alla band “SuperStereo”, formata da Fabio Mora, Andrea Fornili, Gigi Cavalli Cocchi ed Elisa Minari, che presenta il 45 giri in tiratura limitata. E poi ci sarà il chitarrista Cristian “Cicci” Bagnoli per presentare il suo nuovo disco di prossima uscita.