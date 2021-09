Memorie e storie familiari nello spettacolo "Mille anni o giù di lì"

Indirizzo non disponibile

Continuano le repliche dello spettacolo "Mille anni o giù di lì" che va in scena dall'1 al 3 ottobre al Teatro Socjale di Piangipane. Venerdì e sabato alle ore 20.30, domenica alle 15.30. Mille anni o giù di lì nasce dall’incontro di Luigi Dadina, attore del Teatro delle Albe, con Davide Reviati, fumettista, e Francesco Giampaoli, musicista. Tutti e tre legati, per storia familiare, al petrolchimico dell’ANIC e al suo Villaggio. La voce registrata è di Elena Bucci. Laura Gambi ha dato ordine alla drammaturgia nata e scritta in questo tempo pandemico.

La storia si svolge dal 15 al 20 agosto 2022. È il racconto di cinque giorni, che un uomo, Dadina, seduto dietro a un tavolo, chiuso in una stanza, dipana davanti a una porta finestra, un balcone, un prato, i vicini: in una periferia di piccole palazzine, tutte uguali. Il Villaggio ANIC. L’uomo non è solo, alle sue spalle, una presenza, Giampaoli, che pesa, scompagina e anima il racconto con il suono del basso.

Due incontri a ingresso libero arricchiscono nel weekend le repliche dello spettacolo. Sabato alle 18 Alberto Cassani presenta il nuovo romanzo Una giostra di duci e paladini (Baldini+Castoldi) in dialogo con Marco Martinelli, mentre domenica 3 ottobre, dopo lo spettacolo, “Mariella Mehr e Giuliano Scabia, psichiatria e immaginazione”, in cui Massimo Marino dialoga con Laura Gambi.

Biglietti (per lo spettacolo): intero 12 euro, ridotto Under30 e residenti a Piangipane 10 euro.