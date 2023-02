Ecco "Memorie Magnetiche": un documentario sulla scena culturale indipendente di Ravenna

Sabato 18 febbraio, ore 18, al Moog Slow Bar, in vicolo Padenna 5 a Ravenna, si terrà il quindicesimo incontro della rassegna “I sabati del Moog” curata da Ivano Mazzani. Marco Parollo, Daniele Pezzi e Matteo Bertaccini racconteranno del progetto "Memorie Magnetiche", ossia un documentario che vuole raccontare la scena musicale e culturale indipendente ravennate tra il 1977 e il 2000. Verranno mostrati i documenti e le locandine degli eventi e sarà l’occasione per condividere parte delle storie raccolte in più di due anni di interviste ai protagonisti di quel periodo.

Memorie Magnetiche è il progetto in fieri di un documentario dedicato alla scena musicale e culturale indipendente nella provincia di Ravenna tra il 1977 e il 2000. Una storia che è anche quella della continua ricerca di spazi di libera espressione estranei a logiche politiche e di profitto. L’incontro sarà l’occasione per approfondire un'esperienza fondamentale anche se poco ricordata, ovvero quella del Comitato Spazi Sociali. Il CSS nasce nel 1989 raccogliendo le istanze di una serie di gruppi e collettivi eterogenei che decidono di unire le forze per ottenere finalmente dall’amministrazione comunale un vero centro sociale cittadino. Dalla prima esperienza di autogestione dell’ex Macello e dell’ex Cofar seguirono altri spazi ed esperimenti che culminarono nel 1994 con l’apertura del Valtorto Autogestito, che per tutti gli anni 90 ospitò gli eventi indipendenti della scena culturale e musicale locale. Durante l’incontro, moderato da Ivano Mazzani, che è anche stato artefice della nascita del Comitato, verranno mostrati i documenti e le locandine degli eventi e sarà l’occasione per condividere parte delle storie raccolte in più di due anni di interviste ai protagonisti di quel periodo.