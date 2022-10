Mercadini, blues e funk: weekend di eventi al Mama's Club

Fine settimana da non perdere al Mama's Club di via S.Mama 75 a Ravenna, circolo Arci Scintilla.

Venerdì 21 Ottobre ore 21

ROBERTO MERCADINI

"L'ingegno e le tenebre"

Presentazione di 40 minuti + firmacopie.

"Racconto storie (che contengono storie (che contengono altre storie).

A volte sopra un palcoscenico. A volte in video. A volte dentro un libro".

Roberto Mercadini è nato a Cesena nel 1978

Ha in repertorio oltre venti monologhi, che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità

INGRESSO OFFERTA LIBERA

Sabato22 ottobre ore 21

DEEP ROOTS BLUES BAND Electric blues

Cris Dis: voce; Luca Zanotti: chitarra; Lorenzo Degli Esposti: basso; Valerio Garofano: batteria

Electric Blues Band, nasce nel 2021 da un’idea di Cris Dis (voce) e Luca Zanotti (chitarra), due musicisti che da più di ventanni

suonano e propongono blues in Emilia Romagna. Il progetto ha preso piede definitivamente quando hanno chiamato alle sezione

ritmica Lorenzo al basso, appassionato della scuola rock blues anglosassone e Valerio alla batteria con un background più rock.

Nel repertorio ripropongono i classici del Chicago e Texas Blues (BB King, Taj Mahal, Freddie King, Muddy Waters….) Un concerto

pieno di energia con una scelta di brani che ha l’intento di riproporre le storiche serate nelle sale da ballo degli anni 50/60

INGRESSO 12 €

Domenica 23 ottobre ore 21

SAVANA FUNK

Aldo Betto:chitarra;Blake Franchetto:basso;Youssef Ait Bouazza: batteria

Il trio composto da incarna l'essenza della live band unendo funk, rock e blues con jam incendiarie, groove irresistibili ed una presenza

scenica invidiabile, con un pubblico affezionato in rapida crescita e un crescente numero di concerti in tutta Europa.

Nel giugno 2021 pubblicano il loro quarto album “Tindouf”, un album potente e visionario, in cui groove e psichedelia si intrecciano in una

commistione di musica africana, Funk, Blues, Rock psichedelico, influenze jazzistiche e melodie forti. I Savana Funk, per vocazione identitaria

attenti alle tematiche relative al multiculturalismo e all’immigrazione, descrivono in musica il viaggio, il sogno, il coraggio, la fatica, la pena e

quella vena di follia, che albergano nel cuore dell’umanità migrante. Con questo lavoro i Savana Funk invitano a sentire fratello e nostro simile

ogni essere umano in ogni parte del mondo.

INGRESSO 10 €



Per info: 3319118800

Sito: http//www.mamasclub.it