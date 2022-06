Mercadini, Bompiani, Vanoli e Schlein ospiti a Scrittura Festival

Sabato 11 giugno con ScrittuRa Festival a Lugo sarà una giornata ricchissima di eventi. Tanti sono infatti i protagonisti di questa giornata.

Si inizia alle 17 al Chiostro del Carmine con Ginevra Bompiani, una donna che ha fatto la storia della letteratura italiana. Scrittrice ed editrice, parlerà de "La penultima illusione" (Feltrinelli) in dialogo con Nicoletta Bacco. Ginevra Bompiani ha attraversato il Novecento al trotto e il Duemila al passo. Queste due andature scandiscono un presente e un passato che si confrontano e si leggono a vicenda. La incontriamo nelle prime pagine insieme a N., adolescente somala di cui è tutrice legale, con la quale trascorre “giorni ciarlieri” e altri che aprono “una piccola voragine” nel tempo. Nel loro dialogo, fatto più di gesti e sensazioni che di parole, l’autrice torna indietro con il pensiero: l’essere figlia di un grande editore italiano, l’infanzia tra Milano e Firenze, la guerra e una pace da scoprire. Tra i viaggi e le amicizie, si incontrano fra gli altri Umberto Eco, Italo Calvino, Elsa Morante, Giorgio Manganelli, Giorgio Agamben.

Alle 18 sarà la volta di Elly Schlein salire sul palco del Chiostro del Carmine di Lugo, in dialogo con il sindaco Davide Ranalli. Elly Schlein è una attivista politica e vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, già parlamentare europea. "La nostra parte. Per la giustizia sociale e ambientale, insieme" (Mondadori). Viviamo tempi segnati da incertezza sul futuro. Se le diseguaglianze sono aumentate e la Terra si trova sull'orlo del collasso non è un caso, ma l'effetto di precise scelte. Si possono fare scelte diverse, in grado di ridurre i divari e le emissioni, di migliorare la vita delle persone e del pianeta? Secondo Elly Schlein, la risposta è sì.

Alle 19, sempre al chiostro del Carmine, lo storico e narratore Alessandro Vanoli racconterà la “Storia del mare” (Laterza). Comincia in un infinito passato, quattro miliardi di anni fa, raccontando una geologia antica e gli inizi della vita, i dinosauri e i pesci primitivi, i mari scomparsi e le grandi catastrofi. E poi giù negli abissi, per riemergere tra barriere coralline, zone acquitrinose, scogli o spiagge di sabbia. Quindi naturalmente la storia. Quella delle prime colonizzazioni, dei mezzi e delle antiche imbarcazioni per affrontare il mare e della nascita dei porti. La storia dei grandi miti, quelli biblici e quelli omerici. E le civiltà: i fenici, i greci, i romani; e attorno a questo le rotte dei mercanti, le storie delle anfore, del corallo; i racconti dei pellegrini e dei vichinghi in America e dei cinesi nell’Oceano Indiano. Una storia fatta anche delle cose più note: la bussola, le caravelle, Cristoforo Colombo, Magellano, Vespucci e i pirati dei Caraibi.

Alle 21 al Pavaglione l’attore e narratore Roberto Mercadini racconta la rivalità tra due grandi artisti del rinascimento Leonardo e Michelangelo. “L’ingegno e le tenebre” (Rizzoli). Pensando al Rinascimento è probabile che vi vengano in mente lo splendore delle città, le opere sublimi, la magnificenza di signori e papi. Aprendo questo libro, mettete da parte ciò che sapete: verrete travolti dallo stupore. State per cominciare un viaggio nei meandri di un tempo imprevedibile, fatto di voli pindarici e cadute fragorose. Popolato di artisti strepitosi oggi dimenticati, contesse guerriere e frati ribelli. Al vostro fianco in questa avventura, ci saranno due giganti della storia dell’arte destinati a odiarsi per tutta la vita, Leonardo e Michelangelo, la cui rivalità vi accompagnerà lungo il racconto.