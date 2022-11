Mercatini, laboratori, musica e castagne alla Festa d'autunno

Ad allietare il secondo weekend di novembre torna la Festa d'autunno, ormai giunta alla sua 35esima edizione e organizzata in collaborazione con la Comunità "Sasso" di Marradi. L’Amministrazione Comunale di Russi ritiene che le attività di prevenzione siano fondamentali per la riduzione del fenomeno della tossicodipendenza e per questo motivo da molti anni collabora e sostiene la realizzazione di questa manifestazione.

Nella prima giornata della festa, sabato 12 novembre alle ore 10.00, presso il Teatro Comunale ci sarà un incontro sulle dipendenze, con la presenza dei ragazzi e delle ragazze delle scuole medie di Russi, aperto a tutta la cittadinanza.

Anche quest'anno, domenica 13 novembre, in piazza Farini, sarà allestito il tendone della Co.m.e.s. dove, a partire dalle 8.30, ci saranno alcune associazioni di Russi che esporranno il loro materiale informativo, mentre i rappresentati della Comunità Sasso si presenteranno al pubblico con la vendita dei loro prodotti e la cottura delle castagne. Fuori dal tendone, in mattinata, saranno inoltre presente la Pubblica Assistenza e il Lions Club di Russi per il controllo gratuito della glicemia come prevenzione all’insorgenza del diabete.

All'Oratorio "Don Bosco" ci sarà poi il consueto pranzo preparato dei ragazzi della Comunità "Sasso", il cui ricavato sarà devoluto alla "Comunità Sasso" per iniziative volte alla prevenzione e al recupero nell’ambito del disagio e delle dipendenze. Nel pomeriggio, dalle 14.30, intrattenimento musicale con il Maestro Carnevali, mentre alle 18.30, presso la Chiesa Arcipretale, Don Nilo Nannini celebrerà la Santa Messa.