Mercatini, concorso di biscotti, salsiccia e vin brulè: un gustoso momento natalizio

Domenica 10 dicembre il Comitato Cittadino di San Zaccaria organizza, nell’omonima frazione, una festa natalizia nell’area del Conad City, adiacente a Piazza del Vino. Durante tutta la mattinata, dalle 9:00 alle 12:30, nell’area sarà allestito un nutrito mercatino di hobbisti e saranno presenti anche alcuni banchetti di beneficienza tra cui: AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue), AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi) e Croce Rossa Italiana, La Panchina di Elisa.

Sarà organizzato un laboratorio dedicato ai più giovani di costruzione decorazione di addobbi in legno gestito dalla Falegnameria Rubboli. Ovviamente sarà presente la cassetta postale natalizia e un bellissimo laboratorio per scrivere la propria letterina a Santa Claus, in lingua inglese. L’accesso all’evento è completamente gratuito così come lo saranno il vin brulè, varie bevande, la bruschetta e la salsiccia (offerti da Conad City San Zaccaria). Grazie alla presenza di una torrefazione, Caffè Siesta, anche il caffè sarà completamente gratis.

È stato anche indetto un concorso di biscotti natalizi, dove i quattro giudici valuteranno le categorie: estetica, creatività, gusto e nome più fantasioso. Successivamente anche questi dolci saranno offerti come merenda a tutti i partecipanti. Ultimo ma non ultimo, la Asd San Zaccaria Bike propone una gimkana in bicicletta non competitiva, che inizierà alle ore 09:30.