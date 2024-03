Per i dieci anni del Garage Sale weekend tra shopping sostenibile, workshop e laboratori 

Sabato 16 e domenica 17 marzo fa il suo ritorno alle Artificerie Almagia? di Ravenna Garage Sale, il market a cura dell'associazione "Norma aps" dedicato allo shopping sostenibile, nel suo primo appuntamento stagionale, in occasione del decimo anniversario. Una due giorni dove dalle 10 alle 19 l’Almagia? e la sua area esterna saranno animate dall’iconico pop-up market creativo in cui gli appassionati avranno l'opportunita? di esplorare una vasta gamma di pezzi di seconda mano, vintage, modernariato e progetti artigianali unici, promuovendo uno shopping etico e di tendenza. Un market colorato che oltre il rispetto per l’ambiente promuove l’inclusivita? giovanile attraverso campagne promozionali per gli under 25 e la sostenibilita? sociale ospitando al suo interno le realta? No Profit del territorio.

Oltre al classico expo market, la proposta di Garage Sale si arricchisce di una serie di laboratori ed eventi collaterali: domenica 17 marzo alle 14, Selvatica Flower Studio condurra? un workshop sulla creazione di bouquet di fiori stagionali con la tecnica della spirale, con attenzione alla stagionalita? dei fiori e alla sostenibilita?. (Per partecipare, e? possibile contattare il 348-8146004).

Si aggiungono alla due giorni una serie di iniziative dedicate a bambini e ragazzi. Sabato 16 marzo dalle ore 15.30 prendera? il via "Lab. Mini Garden" a cura di Sabina Morgagni in collaborazione con l'Associazione Ortisti di Strada di Ravenna. Un laboratorio manuale che permettera? a bambini e ragazzi, dai 3 ai 13 anni, di creare mini giardini utilizzando materiali di scarto, promuovendo la consapevolezza ambientale e il valore del riciclo. (Iscrizione a offerta libera su WhatsApp al 3346052337). Domenica 17 marzo dalle ore 11 saranno presenti le volontarie e i volontari del programma Nati per Leggere organizzato in collaborazione con il Servizio Biblioteche della Provincia di Ravenna, che intratterranno bambini e bambine dai 0 ai 6 anni con letture ad alta voce.

Infine, a partire dalle ore 15, torna all’Almagia? Garage Sale Kids, il mercatino dedicato ai piu? piccoli che offre loro una vera e propria esperienza educativa, permettendogli di dare nuova vita a oggetti inutilizzati o creato da loro stessi, promuovendo il valore del recupero, del riciclo e di un acquisto consapevole.

Durante tutto il weekend non manchera? la selezione musicale che, come di consueto, con dj set curato da Garage Sale con Dj 66Milo e Sissetta Sinclair. Sara? inoltre presente un’area food truck curata da Teste Farcite con una proposta gastronomica originale come il croissant XXL, di produzione artigianale, e declinato nelle versioni sia dolce che salato.

L’esordio stagionale di Garage Sale sara? solo la prima di una serie di occasioni per festeggiare i primi 10 anni di quello che e? a tutti gli effetti diventato il punto di riferimento per lo shopping consapevole e fucina di nuove mode e tendenze della citta?. Un cantiere creativo che non solo celebra un decennio di impegno verso uno stile di vita sostenibile e di tendenza, ma guarda anche fiduciosamente al futuro, aprendosi a nuove contaminazioni, tendenze e opportunita? per rendere Garage Sale sempre di piu? un appuntamento imprescindibile per la vita culturale di Ravenna e del territorio. Garage Sale e? ideato e organizzato da "Norma Aps" con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ravenna.