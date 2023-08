Mercatini, giochi e aperitivi musicali alla festa “Par non sminghes”

A Villa San Martino torna la festa “Par non sminghes” il 2 e 3 settembre, un appuntamento tradizionale organizzato dalla Società di Mutuo Soccorso dedicato a tutte le fasce di età con tanti appuntamenti in vicolo del Mutuo Soccorso per vivere assieme la frazione.

Si apre sabato 2 alle 15 con l’inaugurazione della mostra in “ghiacciaia” a cura della Polisportiva Rossetta sugli “Abiti d’altri tempi”; nel pomeriggio i bimbi possono giocare a fare i pompieri con Pompieropoli (a cura dei Vigili del Fuoco di Ravenna) e divertirsi sui gonfiabili; le Società Schermistica Lughese, Lugo Ruby 15 e Vbr Volley si presentano in “Un giorno per vivere lo sport”. Alle 17 “Trap”: gareggia anche tu con il tuo triciclo (info e iscrizioni Tecla 3931041506). Dalle 18 l’aperipark, musica con gli Old Stories e dalle 19 apertura dello stand gastronomico.

Domenica 3 settembre festa da mattina a sera. Alle 10.30, dopo la santa messa, si apre il mercatino dell’usato dei bambini e si tiene la lezione di tai chi con Stefano Tabanelli. Dalle 12.30 apre lo stand gastronomico, alle 1 il quinto memorial Edgardo Forivesi e alle 17 la lezione di zumba a cura di Rita Gramigna. Per i bimbi gonfiabili gratuiti e, dalle 18, l’aperipark con Stereo8. Alle 19 apre lo stand gastronomico e alle 21 gran finale con la sfilata di moda sotto le stelle a cura di Denise abbigliamento.