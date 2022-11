Mercatini, letture e spettacoli: iniziano gli eventi natalizi a Massa Lombarda

Venerdì 2 dicembre prendono il via gli eventi del Natale massese che coloreranno le vie di Massa Lombarda. Tornano in piazza i tradizionali mercatini dell’artigianato, gli spettacoli che iniziano con “Paggio Paggetto, Natale perfetto” di Andrea Marchi e il giorno seguente al Centro di Quartiere di Fruges ci sarà la prima lettura della rassegna per bambini “Un libro un sacco”. Tutti i venerdì pomeriggio di dicembre ci saranno i mercatini dell'artigianato artistico di Natale nelle vie del centro e in Piazza Matteotti, organizzati dal forum delle associazioni. All'angolo tra via Rustici e Corso Vittorio Veneto ci sarà lo Slalom di Natale Società Ciclistica Massese Minipan, percorso di gimkana in bici, con in palio buoni per materiale scolastico. Pro Loco e Avis saranno insieme sotto lo stesso stand gastronomico e porteranno in piazza i sapori della Romagna, dalla piadina con affettati e salsiccia, al vin brulè e sangiovese.

Venerdì 2 dicembre alle 16.45, Andrea Marchi della compagnia “Atuttotondo” propone “Paggio e Paggetto, Natale perfetto”. Si tratta di uno spettacolo di teatro d’attore, clowneria e pupazzi che vede protagonista il paggio giullare, erede dei clerici vagantes medievali, destreggiarsi fra alchimie e giocolerie, equilibrismi e comicità. Lo spettacolo è realizzato dal comune di Massa Lombarda.

La rassegna annuale dedicata ai più piccoli "Un libro nel sacco" parte dal Centro di Quartiere di Fruges sabato 3 dicembre alle ore 10.30 con la lettura di “Storia per una Notte incredibile”. Gli appuntamenti di lettura e laboratorio proposti dalle bibliotecarie del Venturini toccheranno diversi punti della città. Proseguiranno sabato 10 in Piazza Matteotti sotto l'albero di Natale e sabato 17 in biblioteca.