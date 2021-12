Garage Sale torna in Darsena con il Christmas Shopping

Le Artificerie Almagià si trasformano per un intero weekend in un vero e proprio pop-up market in cui trovare idee originali tra usato di qualità, vintage, modernariato e tanti progetti unici handmade. Dopo una lunga assenza che aveva costretto il market agli spazi esterni della Darsena di Ravenna, Garage Sale torna anche all’interno dell’Almagià per promuovere uno shopping sostenibile e di tendenza.

Un'occasione per adulti e bambini di scoprire un nuovo modo di fare acquisti natalizi, attraverso un consumo etico e responsabile, per mettere sotto l'albero qualcosa di originale e non convenzionale. A scandire i momenti di aggregazione e shopping, alla consolle si alterneranno, sia sabato che domenica, i dj resident di Garage Sale.

Sabato 11 e domenica 12 dicembre - orario Market: dalle 10 alle 19. Ascolti a cura di Sirol, Marina Meccanica, Pansi e Cubi. Area Food Truck a cura di My Vanilla e Food Delivery a cura di Akami, Casa e Bottega. L'evento sarà svolto nel rispetto delle disposizioni vigenti per fiere/mercati. Garage Sale è ideato ed organizzato da Norma Aps, col patrocinio del comune di Ravenna, Ass.to alle politiche giovanili.