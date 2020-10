Moda, vinili e tante sorprese nel secondo appuntamento di "Lugo Vintage Festival"

Secondo appuntamento con Lugo Vintage Festival che torna in centro il 17 e 18 ottobre con capi d’abbigliamento, oggettistica, intrattenimento d’antan e vinili.

Trecento espositori in tutto nelle vie e nelle piazze di Lugo per una passeggiata nella storia della moda ma non solo: oggettistica, modernariato, vinili, riciclo creativo, mobili e tanto altro.

Orari: sabato 17 ottobre dalle 10 alle 20, domenica 18 ottobre dalle 10 alle 19. Ingresso libero.