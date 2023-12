Mercatini, presepi e spettacoli: la magia del Natale nel centro di Massa Lombarda

Sono già partite le iniziative legate al Natale massese 2023. Gli eventi in programma nell’ultimo mese dell’anno sono molteplici e dedicati sia ad adulti che bambini. Teatro, canti, mostre, presentazioni, letture, mercatini, proposte culinarie, spettacoli faranno da cornice al Natale di Massa Lombarda. Elisa Fiori, Assessore alla Cultura del Comune di Massa Lombarda, afferma: “Presentare un calendario di dicembre così ricco di appuntamenti che ci accompagneranno ben oltre il Natale e riuscire a farlo in un momento tanto complicato per tutti noi, ci riempie di soddisfazione. Tutto ciò non è frutto del caso, ma del duro lavoro che questa Amministrazione continua a svolgere con l’immancabile e preziosa collaborazione dell’associazionismo massese, da sempre protagonista all’interno della nostra comunità”.

Le iniziative

Tutti i venerdì dall'1 al 29 dicembre dalle 16 alle 20, presso Piazza Matteotti e le vie del centro si terranno i Mercatini di Natale e dell’artigianato artistico dell’associazione InMassa insieme a Pro Loco, Avis,IOR, Insieme per Massa 2000, Pargher, Caritas, Protezione Civile, Ciclistica Massese, Coro Ettore e Antonio Ricci, ANPI, Ciclisrica Minipan, Gruppo Alpini, La Stella, I Ragazzi di Via Angioina con tanto di Stand gastronomico della Pro Loco. Ogni venerdì sarà accompagnato da spettacoli ed esibizioni differenti.

Nei sabati 2, 16, 23 dicembre alle ore 10:30, l’iniziativa per bambini dal titolo “Un libro nel sacco” vedrà le letture aspettando il Natale e laboratorio per bambini organizzato dalle bibliotecarie del Venturini. Gli appuntamenti si svolgeranno presso la Sala delle Arti e della Musica - JYL e il Centro Culturale Venturini. Si parte sabato 2 dicembre con “Un posto silenzioso” presso la Sala delle Arti e della Musica alle ore 10:30. La lettura ad alta voce sarà accompagnata dalla traduzione in lingua dei segni a cura di Chiara Lenzi.

Dall’ 8 dicembre al 25 gennaio 2024 saranno esposti numerosi e elaborati presepi nelle vetrine e nelle vie del centro. Dall’11 dicembre al 25 gennaio 2024 si terrà la mostra di illustrazioni dal titolo "Manuale d’incanto” al Centro Culturale Venturini, di Alessandra Di Consoli e Cristiano Sormani Valli, tratta dall'omonimo libro, un libro che è un piccolo viaggio, ma soprattutto un manuale per l'incanto.

Giovedì 14 dicembre alle ore ore 17:30 presso il Centro Culturale Venturini si terrà la presentazione del libro “Brucia la notte” scritto da Tiffany Vecchietti e Michela Monti ed edito da Mondadori.

Venerdì 15 dicembre giornata dedicata ai bambini e ragazzi. Alle ore 16:45, in occasione dei mercatini di Natale e dell’artigianato artistico, si terrà lo spettacolo itinerante del mimo clown dal titolo “Un Natale quasi perfetto”. Alle ore ore 21 presso il Centro Giovani JYL andrà in atto “JYLGLE BELLS”, una serata di giochi da tavolo promossa dall’Associazione Culturale Centro Giovani JYL.

Sabato 16 dicembre giornata di grandi appuntamenti. Al mattino secondo appuntamento di “Un libro nel sacco”. Dalle 11:30 alle 13:30 e dalle 17 alle 19:30 si terrà la classica “Polentata di Natale” di Avis in Piazza Matteotti.

Dalle 15:30 nel Centro Quartiere di Fruges si aspetterà Babbo Natale con una merenda per bambini organizzata da CDQ Fruges Animazione. Alle ore 21 per la rassegna “Una Massa di Risate”, sale sul palco della Sala del Carmine la comica faentina Maria Pia Timo con lo spettacolo “Soldi! Oggi si parla sol di soldi…”, uno spettacolo comico sull'ultimo vero argomento tabù, che tocca tutti in maniera trasversale: il denaro e il nostro rapporto con esso.

Giovedì 21 dicembre alle ore ore 21 presso il Centro Culturale Venturini presentazione alla cittadinanza della digitalizzazione dei diplomi di Venturini e quaderni di Quadri. L’iniziativa a sfondo storico-culturale prende il nome di “Nel cassetto del Venturini”.

Venerdì 22 dicembre dalle 16 alle 20, in occasione dei Mercatini di Natale e dell’artigianato artistico arriverà Babbo Natale in Piazza con animazione per grandi e bambini. A conclusione della serata il Coro “Ettore e Antonio Ricci” si esibirà con canti natalizi e non sotto l’albero di Piazza Matteotti.

Sempre venerdì 22 alle ore ore 21 l’associazione corale si sposta alla Sala del Carmine per il Concerto d’ Inverno.

Alle ore 21 di giovedì 28 dicembre andrà in scena il concerto “Viaggi e Miraggi” alla Sala del Carmine. Lo spettacolo, offerto da Pro Loco, Nebraska, Avis e Festa del Pargher celebra la ricca tradizione della canzone d'autore italiana.

Venerdì 29 dicembre dalle 16 alle 20, durante i Mercatini di Natale ci sarà il Dj set Pre Capodanno di DJ Nearco e si esibiranno le allieve e gli allievi Danza & Danza.

Fino al 25 gennaio 2024 si terrà al Centro Giovani JYL la particolare mostra di illustrazioni “Il suono del silenzio” basata sull’omonimo libro.

L’associazione volontari e amici dello IOR ha aperto il mercatino Mani di donna in Corso Vittorio Veneto, 55 che resterà attivo per tutto il mese di dicembre e gennaio, fino a San Paolo.