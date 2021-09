Mercatini, sapori autunnali e moto d'epoca alla "Tartufesta"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Un’iniziativa autunnale nata dalla collaborazione fra alcune associazioni del territorio e il Comune si svolgerà nel centro storico di Bagnacavallo nel primo fine settimana di ottobre, con appuntamenti gastronomici, mercatini e un’esposizione di moto d’epoca.

Si inizierà venerdì 1 ottobre con l’apertura della Tartufesta, manifestazione curata dall’Associazione Tartufai Ravenna e dedicata al tartufo bianco romagnolo. Nell’ex mercato coperto di via Baracca sarà allestito un ristorante con un menu autunnale che avrà come protagonistra il tartufo bianco. Il ristorante sarà aperto venerdì e sabato dalle 19 alle 21.30 e domenica dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21.30 (info e prenotazioni 338 2374951 – 338 7420246). Sempre nell’ambito della Tartufesta, a partire dalle 9 di domenica 3 ottobre presso l’area sgambamento cani di via Senio si svolgerà una gara di ricerca tartufo.

Piazza della Libertà ospiterà poi, per tutta la giornata di domenica 3 ottobre, un mercatino creativo e di prodotti del territorio a cura di “Bagnacavallo fa Centro”. A questo si aggiungerà un’esposizione di moto d’epoca promossa dalla Pro Loco di Bagnacavallo con la partecipazione del Moto Guzzi Club Ravenna. Nel pomeriggio, dalle 15, l’esposizione sarà affiancata da un accompagnamento musicale e un punto ristoro.