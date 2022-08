Mercatini, spettacoli e cucina etnica: la nuova edizione di Popoli Pop Cult è dedicata ai Balcani

Orario non disponibile

Quando Dal 01/09/2022 al 04/09/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il Popoli Pop Cult Festival quest’anno animerà l’antico borgo fortificato di Bagnara di Romagna con danze e musiche da tutto il mondo dall’1 al 4 settembre 2022. Ogni luogo, edificio storico, spazio aperto ospita stand gastronomici, spettacoli di danze, musiche etniche e mostre. L’edizione 2022 sarà dedicata ai Balcani, a 30 anni dai grandi sbarchi dell’esodo albanese verso le coste italiane (1991-1992): "Abbiamo una bellissima comunità albanese a Bagnara di Romagna, ben integrata e attiva nella vita della comunità, nonché nel festival – ha dichiarato il sindaco Riccardo Francone - Ci è sembrato giunto il momento di ricordare questo anniversario, di approfondire le storie di uomini e donne che hanno cercato una nuova opportunità in Italia, senza dimenticare le loro radici. Sarà un’occasione in più per approfondire la conoscenza reciproca tra le nostre culture che nelle nuove generazioni vivono ormai una piena integrazione".