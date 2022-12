Mercatini e spettacoli: le strade si colorano con la “Fiesta” sudamericana

Terzo fine settimana di eventi natalizi a Massa Lombarda durante i mercatini dell’artigianato. Venerdì 16 dicembre arriva lo spettacolo sudamericano “Fiesta” che colorerà di storia latina le vie del centro. Alle 18, presso il Circolo Fotografico Massese, ci sarà l’inaugurazione della mostra “Ah Natale”. Non mancheranno le iniziative per bambini della Società Ciclistica Minipan e gli stand gastronomici delle associazioni.

“Fiesta” è uno spettacolo itinerante prodotto dall’associazione “Teatro dei Due Mondi” che trasforma le strade in una festa di ambiente sudamericano. Ritmi di tamburi, personaggi alti tre metri con volti di cartapesta, colorati costumi rattoppati, bandiere e fischietti, fuochi riempiono i vicoli delle città. “Fiesta” si avvicina, la gente si prepara a seguire l’allegra e fantasiosa parata. Improvvisamente, uno stop: gli spettatori si mettono in cerchio per assistere al combattimento tra un bandito e l’innamorato di Erendira, un duello seguito da una corsa scatenata fatta di salti e danze acrobatiche su trampoli. In un insieme onomatopeico di lingue gli attori raccontano delle piccole storie burlesche liberamente ispirate a un racconto di G.G.Márquez fra le quali quella di un drammatico naufragio, quella del turbolento appuntamento di quattro innamorati, quella di Erendira maltrattata e umiliata dalla nonna per aver incendiato la casa dei padri. Diversi canti popolari e della tradizione anarchica italiana commentano l’azione e vengono accompagnati dalla fisarmonica. Pian piano la città cambia faccia, prestandosi alla sua nuova funzione di scenografia del teatro.

Nell'angolo tra via Rustici e via Vittorio Veneto la Soc. Ciclistica Massese Minipan 2022 propone per i più piccoli lo Slalom di Natale dalle 17.30 alle 19. Il percorso di gimkana in bici mette in palio buoni per materiale scolastico. Come tutti i venerdì pomeriggio, oltre ai mercatini dell’artigianato artistico nelle vie del centro e in Piazza Matteotti, organizzati dal forum delle associazioni, ci sarà lo stand gastronomico di Pro loco e Avis. Le due associazioni porteranno in piazza i sapori della Romagna, dalla piadina con affettati e salsiccia, al vin brulè e sangiovese.