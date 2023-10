Ripartono dalla Darsena gli appuntamenti con i mercatini della Pulce d'Acqua

Ritornano anche a ottobre i tradizionali mercatini dell’usato a Ravenna. Il primo appuntamento è con “La Pulce d’Acqua”, in programma in Darsena domenica 8 ottobre, dalle 8.30 alle 18.30. A questo appuntamento faranno seguito i mercatini del 5 novembre e di venerdì 8 dicembre. Nuova edizione anche per il mercatino gemello, chiamato “La Pulce nel Baule”, ospitato nel piazzale del Pala De André domenica 22 ottobre e poi il 26 novembre, dalle 8 alle 18.

Queste fiere del riciclo consentono a tutti di acquistare a prezzi contenutissimi libri, bijoux, abbigliamento e tanto altro. E, molto spesso, di scoprire pezzi rari. Poi c’è sempre il gusto della scoperta: le bancarelle diventano vere e proprie “vetrine” di un passato recente o più lontano, sempre affascinante.

I mercatini di Ravenna, tra i più longevi e apprezzati, sono aperti a tutti i privati cittadini che desiderano svuotare cantine, soffitte e armadi dagli oggetti che non usano più, ma che possono essere utili ad altri, innescando un circolo virtuoso e allungando la vita degli oggetti. La filosofia delle fiere de “La Pulce” è infatti quella di unire al risparmio la cultura del riutilizzo, oggi di fondamentale importanza per arginare lo spreco incessante di risorse e tutelare l’ambiente.