Mercatini vintage, artigianato e street food con "Garage Sale"

Domenica 5 novembre, dalle 10 alle 18, Garage Sale torna ad animare la Darsena con un pop-up market in cui curiosare e perdersi tra selezioni vintage, proposte second-hand e tante creazioni hand-made, a sostegno di uno shopping etico e sostenibile. L’ex deposito dello zolfo dell’Almagià e tutta l’area circostante si trasforma in temporary shop per una giornata di festa dedicata allo shopping e alla buona musica con oggetti ricchi di fascino provenienti da soffitte e armadi ormai in disuso ma anche abiti e accessori reinterpretati attraverso il gusto e creatività dei diversi espositori. Spazio anche al gusto con i punti ristoro a cura di Al Volo street food e Va Gina Food Truck.