Sessanta stand di antichità, vintage e collezionismo: torna "Ieri l'altro"

Dopo due mesi di pausa, domenica 13 febbraio, dalle 9 alle 18, ripartono gli appuntamenti mensili con “Ieri l’Altro” la mostra mercato dedicata a modernariato, collezionismo, antichità e vintage. L’evento si svolge in Piazza del Popolo, il cuore della storia, della cultura e del commercio faentino.

A questa edizione sono attesi circa sessanta espositori, per una mostra dedicata ai tanti appassionati di manufatti, arte, ricordi ed oggetti “di una volta”. L'appuntamento con "Ieri l’Altro" in Piazza del Popolo a Faenza è la seconda domenica del mese, salvo indisponibilità della piazza per la concomitanza con altri eventi.