Mercatino artistico, scampagnate, aperitivo e piadina con "Decihand made"

Arriva l'appuntamento con "Decihand made", un mercatino artistico artigianale che il 21 e 22 ottobre giunge al secondo appuntamento dopo quello estivo. Nelle due giornate il parco del Museo didattico del Territorio di San Pietro in Campiano si animerà con artigiani e artisti che abbracciando diversi campi, dal gioiello al mobilio, con l’intento di creare piccoli ma intensi momenti di condivisione. Sabato 21 ottobre aprirà anche il Museo didattico del territorio, con visita guidata alle 15.30 e alle 17.30 a cura di RavennAntica, e alle 16 sarà possibile partecipare al laboratorio Ricordo su tela in cui ci si confronterà con la stampa su borse di cotone. Inoltre, per concludere il pomeriggio, aperitivo a cura del Comitato cittadino di San Pietro in Campiano.

Domenica 22 ottobre, con apertura alle ore 10, si potrà pranzare con piadina farcita a cura del Comitato cittadino di San Pietro in Campiano. Nel pomeriggio alle ore 15 partenza per la Camminata di Scoperta per il paese e le campagne circostanti che si concluderà con una assemblea nel parco in cui si aprirà un confronto sul paesaggio, il museo e il suo ruolo nel territorio con uno sguardo verso il futuro. In concomitanza, alle 15.30 si potrà partecipare al Laboratorio Legno da amare: decupage multimateriale a cura di Sabina Morgagni. Inoltre il pomeriggio sarà accompagnato dalla busker Veronica Rambelli. Tutte le attività sono a ingresso libero e gratuito.