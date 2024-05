Nuova "caccia" ai tesori del mercatino dell'usato con "La Pulce d'acqua"

Per chi è in cerca di occasioni “vintage” la data è domenica 12 maggio: in Darsena a Ravenna è in programma una nuova edizione del mercatino dell’usato “La Pulce d’Acqua”, dalle 8.30 alle 18.30. Prossimi appuntamenti: domenica 9 giugno; 8 settembre; 13 ottobre; 3 novembre; 8 dicembre.

Per quanto riguarda il mercatino “gemello” “La Pulce nel Baule” - nel parcheggio del Pala De André (dalle 8 alle 18) - le date sono: domenica 26 maggio; 22 settembre; 27 ottobre; 17 novembre.

Dunque, prima della pausa estiva c’è ancora tempo per aggiudicarsi quell’articolo magari tanto cercato. È questo uno dei motivi in più per visitare i mercatini: il gusto della scoperta e della “caccia al tesoro”… Tra le nuove tendenze, ad esempio, la ricerca dei dischi in vinile: dai 33 ai 45 giri, con le musiche che hanno scandito la storia di tutti.

Le Mostre Mercato de “La Pulce” sono tra le più longeve e apprezzate d’Italia, un appuntamento fisso - ormai una vera e propria tradizione - che consente a tutti di acquistare a prezzi contenutissimi libri, bijoux, oggettistica, abbigliamento, giochi e tanto altro. Vi trovano spazio - a titolo gratuito - anche le associazioni di volontariato: i loro banchetti contribuiscono a realizzare gli obiettivi sociali.

Senza dimenticare il valore della cultura del riutilizzo: per dare nuova vita alle cose, nell’ottica del rispetto per l’ambiente. Per tutte le informazioni: www.pulcedacqua.it e www.lapulcenelbaule.it