Torna il mercatino di raccolta fondi: ultimo Garage Sale per Palazzo Muky Matteucci

Ultimo appuntamento per la raccolta fondi per la realizzazione del progetto Casa Museo Muky-Matteucci a Faenza. Un complesso importante, che per volontà testamentaria dovrà avere due finalità: la Casa Museo Muky Matteucci, dedicata all'esposizione della collezione dei due artisti e il Palazzo delle Arti, dedicato a residenze di artisti internazionali, un centro culturale aperto a studenti ed artisti provenienti da tutto il mondo. Domenica 2 aprile, dalle 10 alle 19, nel cortile interno del Palazzo (piazza 2 Giugno n.7) verrà allestito l'ultimo mercatino che metterà in vendita oltre a cappelli, scarpe, abiti, mobili e oggetti di arredo appartenuti all’artista.