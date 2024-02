A Pisignano un mercatino solidale del riuso nel ricordo di Francesca Fontana

L'associazione "Francesca Fontana", in collaborazione con Chiara e Ilary, ha organizzato per domenica 18 febbraio, nel centro sociale di Pisignano Cannuzzo (in via Zavattini 6/d), un mercatino del riuso "Sunday Market". L'associazione, che si occupa di molte iniziative a sfondo sociale e positivo, ha sposato volentieri lo spirito sostenibile della proposta che vuole essere un momento di scambio tra appassionati e visitatori.

Sicuramente a Francesca Fontana sarebbe piaciuta l'idea di poter dare una nuova vita a oggetti e abiti, nell'ottica di ridurre lo spreco e l'iperproduzione. Francesca, per cui è nata l'associazione, era una giovanissima ragazza nata e cresciuta a Pisignano di Cervia e scomparsa nel 2009 all’età di soli vent’anni. Francesca, una giovane con un profondo senso di altruistica solidarietà, è stato un esempio positivo della sua generazione ricca di valori e per investire sul patrimonio di cose buone che ha lasciato.

Per questo motivo è stata costituita una associazione che porta il suo nome. Il mercatino sarà aperto dalle 10 alle 19, nell'area antistante sarà presente il food truck cibo "Savut daBe". La frase preferita da Francesca, "la felicità non è avere tutto ciò che si desidera, ma desiderare tutto ciò che si ha", farà da filo rosso a tutta l'iniziativa.