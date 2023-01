A Ravenna tre giorni di 'Vinokilo', il mercatino di abiti vintage venduti al chilo

Il Mercato Coperto di Ravenna ospita uno degli eventi europei di maggior richiamo: il mercatino vintage di Vinokilo. L’appuntamento è per venerdì 13 (ore 13-22), sabato 14 (ore 13-00.00) e domenica 15 gennaio (ore 10-20) sulla Terrazza del Mercato Coperto di Piazza Costa. Quest’anno l’evento internazionale, oltre a Ravenna, farà tappa a Berlino (Germania), Haarlem (Olanda), Brugge (Belgio), Lugano (Svizzera), Roma e Firenze.

Vinokilo nasce in Germania nel 2016. E’ un appuntamento itinerante di vendita al chilo di vestiti di seconda mano e vintage di alta qualità. Per il primo giorno i capi saranno venduti a 50 euro al chilo, il secondo a 40 e il terzo e ultimo giorno a 30 al chilo. Durante il weekend sarà possibile ricercare e acquistare vestiti vintage di alta qualità e marche famose (dagli anni ’60 agli anni 2000) di tutte le taglie (dalla XXS alle Plus sizes).

Vinokilo è un’azienda green che mette al primo posto la sostenibilità, infatti durante le tre giornate sarà possibile, presso il Vinokilo Give Back Bar, donare abiti usati e ricevere in cambio fino al 20% di sconto sugli aquisti. Non sono ammessi calzini, biancheria intima o marchi di fast fashion e i vestiti devono essere in buone condizioni e lavati prima di essere portati.

Gli acquisti potranno avvenire soltanto con pagamento elettronico. I biglietti sono in vendita sul sito Vinokilo.Events a 3 euro, eccetto per i bambini fino ai 12 anni che godono di ingresso gratuito. Per l’occasione sarà attivo il cocktail bar del piano superiore del Mercato Coperto con stuzzicherie, pizze al trancio, focacce, panini, caffetteria e una cocktail list dedicata che includerà lo special drink Vinokilo con Aperol, vodka, succo di lime e schiuma di birra.