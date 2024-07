Milano Marittima accoglie il MiMa Vintage Market

All'isola pedonale di Milano Marittima arriva il 6 e 7 luglio il primo appuntamento dell'estate 2024 con il MiMa Vintage Market. Questa fiera del vintage e collezionismo, originariamente conosciuta come "l'Antico e le Palme", giunge al suo decimo anno, consolidandosi come l'evento più atteso per gli amanti del retrò.

Gli oggetti vintage raccontano storie uniche e portano con sé un'autenticità senza tempo. Questi pezzi unici, caratterizzati da una personalità e un carattere distintivi, possono trasformare e arricchire qualsiasi spazio in cui vengono esposti. Le opere di design di qualità e ben conservate rappresentano un investimento a lungo termine, spesso aumentando di valore nel tempo e diventando più preziose rispetto al loro acquisto originale.

L'iniziativa è promossa con il patrocinio del Comune di Cervia e in collaborazione con l’Ascom di Cervia e Confesercenti Cervia. L'organizzazione è a cura della società Brandozzi A. & C snc, che opera nel settore dell'organizzazione di mostre del vintage e antiquariato da oltre trent'anni.

La manifestazione si estende tra la Rotonda 1° Maggio e via Forlì, con orario dalle 17 alle 24 e ingresso libero. Non mancate a questo appuntamento unico, dove il passato incontra il presente in un'esplosione di stile e storia. Prossime date: 2 3 4 agosto 2024