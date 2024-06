Vestiti in vendita "un tanto al kilo" alla fiera del vintage

Un intero fine settimana dedicato al vintage. Da venerdì 21 a domenica 23 giugno Marina di Ravenna ospiterà la prima edizione di "Summer Kilo Sale" un evento dedicato al vintage, alla second hand e Y2K, che si terrà nella tensostruttura in Piazza Dora Markus.

All’ingresso dell'evento, verrà distribuita una Tote Bag. I visitatori potranno passeggiare tra gli stand, scegliere e provare i capi preferiti nei camerini disponibili, e pesare gli articoli selezionati presso le bilance situate negli stand. Venerdì stand aperto dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle 14 alle 24.

Durante l'evento sarà possibile trovare una vasta selezione di abbigliamento tra cui shorts e jeans Levi’s, cargo lunghi e corti, bermuda vintage, salopette, giubbotti in jeans e cotone, gonne in jeans e cotone, vestiti estivi, prendisole, vestiti etnici e vintage, t-shirt tie-dye e stampate, t-shirt sportive, polo, camicie da uomo e donna a manica lunga e corta, camicette, maglioncini, maglie in filo e molti altri articoli.

Non è previsto alcun obbligo di acquisto né di raggiungere un peso minimo. Anche chi non sarà tra i primi ad entrare troverà una vasta scelta di capi, poiché gli stand verranno continuamente riforniti di nuovi articoli durante tutti i giorni dell’evento.

Prenotando l’accesso gratuito, si avrà diritto ad acquistare a soli 40€ al kg. È vivamente consigliato prenotare il proprio ingresso al più presto per assicurarsi un accesso privilegiato, evitare le code e beneficiare dello sconto.

L'evento ospiterà anche altri espositori e artigiani con vendita al pezzo, offrendo un’ulteriore varietà di articoli unici. Ingresso gratuito, prenotazione altamente consigliata.