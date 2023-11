Il mercato contadino compie 5 anni: una giornata di festa tra brindisi e omaggi

Aperto nel novembre del 2018, sabato 25 novembre, Giornata nazionale dell’olio extravergine, il Mercato Contadino coperto di Campagna Amica Ravenna (in via Canalazzo 59) festeggia i primi 5 anni di attività invitando tutta la cittadinanza per un brindisi in compagnia e un omaggio contadino.

“In questi 5 anni di attività – spiega Alessandra Ravagli, Presidente Agrimercato Ravenna - il Mercato si è fatto apprezzare dal cittadino e dal turista sia come luogo per la spesa genuina, locale, direttamente dalle mani del contadino, valorizzando di fatto la filiera corta di qualità rappresentata dalle tante aziende agricole aderenti a Campagna Amica, sia come simbolo del rapporto diretto e di fiducia tra produttore e consumatore. In questo primo lustro, inoltre, il Mercato è divenuto anche luogo di aggregazione e di educazione divulgando la cultura del cibo giusto, vero e sostenibile attraverso la promozione di eventi, laboratori, degustazioni e iniziative solidali”.

Per tutta la mattinata, dalle 8.30 alle 13, il Mercato (all'angolo tra via Bovini e via Canalazzo) sarà aperto per consentire ai consumatori, turisti e cittadini di fare una spesa buona, sana e locale. Oltre a poter scoprire le caratteristiche dell’olio extravergine di Brisighella, prima Dop d’Italia, i cittadini riceveranno un omaggio contadino e potranno brindare con Campagna Amica in compagnia di tutte le aziende agricole del Mercato.