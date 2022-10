Mercato contadino di piazza Resistenza, torna l’omaggio delle caldarroste

Al mercato contadino di piazza della Resistenza tornano le caldarroste in omaggio. Giovedì 27 ottobre, dalle 15.30, ai clienti che faranno spesa nelle aziende aderenti all'iniziativa verranno offerte le caldarroste calde; si tratta di un’iniziativa che per questioni legate alla pandemia non si praticava dal 2019 e che le piccole imprese locali hanno deciso di riproporre.

Si ricorda che da novembre cambierà l’orario di apertura di tutti e tre i mercati contadini del territorio comunale, che ospitano le bancarelle di aziende agricole locali per la vendita diretta di vini e alimenti di loro produzione (piazza della Resistenza il lunedì e il giovedì, viale Farini il martedì, piazza Marinai d’Italia a Marina di Ravenna il lunedì):il nuovo orario sarà dalle 14 alle 18 anziché dalle 15.30 alle 19.30, in vigore fino al 31 ottobre.