Sapori e tradizioni internazionali in piazza: torna il Mercato Europeo

In piazza Andrea Costa a Cervia si rinnova l'appuntamento con il Mercato Europeo. Dal 10 al 12 settembre, dalle 9 a mezzanotte, sono in programma tre giornate all'insegna di gusti, sapori e tradizioni di espositori provenienti da ogni parte del mondo. Street food, specialità gastronomiche, ma anche artigianato, articoli per la casa e il benessere.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...