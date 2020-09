Sapori da tutta Europa: weekend a Cervia con il "Mercato Europeo 2020"

Manca poco al taglio del nastro della XVII° edizione del Mercato Europeo dei Sapori d’Europa che colorerà e profumerà Piazza Andrea Costa a Cervia con tre giorni di stand enogastronomici ed eventi collaterali. L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative nazionali e regionali per prevenire la diffusione di Covid-19 mentre gli stand saranno predisposti in modo da garantire “spazi calmi” per evitare il pericolo di assembramenti. L’organizzazione, tuttavia, ricorda e invita i partecipanti a munirsi di mascherina e di igienizzare frequentemente le mani e di seguire la segnaletica informativa sulle norme da rispettare all’interno dell’evento. Sarà presente, inoltre, personale qualificato che vigilerà per evitare assembramenti e che venga rispettato il corretto uso della mascherina. Nelle aree dedicate alla ristorazione tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati costantemente e verrà rispettata la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

Golosi e curiosi sono attesi tra dalle decine di venditori che ogni anno partecipano all’appuntamento fisso, che da sedici anni richiama a Cervia moltissime persone per soddisfare tutti i palati e gli occhi.

Da venerdì 11 a domenica 13 settembre i commercianti proporranno le migliori produzioni tipiche agroalimentari e artigianali del continente.

Ricordiamo che una parte degli standisti provenienti da Paesi esteri sono in Italia già da almeno due settimane. Altri sono in Italia già da febbraio dato che erano pronti per iniziare il circuito itinerante del Mercato Europeo - che dura 6 mesi – sospeso poi a causa del lockdown.

Il Mercato dei Sapori d’Europa, organizzato da FIVA Confcommercio Cervia in collaborazione con FIVA Confcommercio nazionale e Confcommercio Ascom Cervia, torna a Cervia per la diciassettesima edizione FIVA Confcommercio ha ancora una volta organizzato un grande appuntamento che porterà in città numerosi turisti, motivati non solo dalla vacanza al mare ma anche dalla possibilità di incontrare le eccellenze enogastronomiche e artigianali europee. Non a caso, nel circuito italiano dei mercati europei, che comprende venti appuntamenti in varie località, Cervia occupa un posto di primo piano per la qualità degli espositori presenti e per l’afflusso di pubblico.

Il Mercato dei Sapori d’Europa si conferma come ottima occasione per prolungare la vacanza a Cervia o per raggiungerla appositamente. E‘ possibile programmare un weekend a Cervia dedicato alle produzioni tipiche o prenotare un soggiorno alternando la spiaggia al passeggio fra i banchi di Piazza Andrea Costa.

Il Mercato è ormai a tutti gli effetti un importante volano turistico, capace di incentivare arrivi e presenze in una fase della stagione che chiede di essere sostenuta con iniziative di alto livello. E i flussi delle precedenti edizioni stanno a dimostrare l’alto indice di gradimento che accomuna residenti, escursionisti del circondario romagnolo e turisti veri e propri.

L’apertura degli stand avverrà venerdì mattina alle ore 10.

In merito è intervenuta l’Assessore agli Eventi Michela Brunelli: “Il Mercatino Europeo di Cervia organizzato come ogni anno da FIVA Confcommercio si farà nel rispetto delle norme Covid, vi saranno solo espositori residenti in Italia e presenti nel nostro paese da più di 15 giorni. Gli stand saranno ridotti anche in termini numerici, questo per garantire maggiore spazio tra le persone. Siamo perciò contenti di ospitare come ogni anno questa manifestazione itinerante che ha sempre arricchito il calendario di fine estate e portato presenze turistiche anche a fine stagione nella nostra città. Non potevano rinunciare anche a questo evento, molto sentito e partecipato da tanti appassionati.”